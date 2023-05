Habár Wayne Rooney pályafutása legszebb időszakát a Manchester Unitednél töltötte, a Real Madrid ellen mégis a városi riválisra fogadna.



A edzőként is szerencsét próbáló Rooney a The Times-ban mondta el véleményét a keddi összecsapásról.

„A Manchester City nem csak legyőzni majd a Real Madridot, de el is pusztítja őket!”



Wayne Rooney: "Manchester City will not beat Real Madrid, they will destroy them." pic.twitter.com/LjtE2Q03WX

„Persze benne van, hogy tévedek, de a City egy másik szinten van jelenleg. Sosem zárhatod ki egy olyan történelmi csapat győzelmét, mint a Real Madrid, de én most a City-re fogadnék. Szerintem ez az ő évük lesz!”

„A szezon eleje óta azt érzem, hogy ez lesz az az év, amikor Guardiola és csapata végre meghódítja Európát. Az elmúlt hónapokban látott játékuk pedig csak megerősítette a véleményem.”

A játékos a siker egyik kulcsfigurájaként a csapat gólgyárosát, Erling Haalandot emelte ki.

„A City türelmesebb, jobban védekezik, de a legnagyobb változás Haaland jelenléte. Tavaly épphogy kiestek, Haalanddal ez nem történt volna meg.”

„Rüdiger lesz a felelős Haalandért, aki egy nagyszerű védő, de őszintén szólva úgy vélem, nem fogja elbírni a feladatot. A norvég sebességével, erejével, valamint a 16-oson belül dominanciájával felül fog kerekedni rajta. Szerintem őt most a világ egyik középhátvédje sem tudná megállítani!”

Rooney: “How do Madrid stop Haaland? Well, in Antonio Rüdiger they have a great competitor who, as a defender, likes one-on-one battles. Even so, I don’t think the Germany defender can handle Haaland.” pic.twitter.com/wiuI0sb9yI