A Manchester United csapata a ladbarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában hazai pályán 3-2-re legyőzte az Atalanta együttesét.

Ole Gunnar Solskjaer csapata kétgólos hátrányból fordította meg a találkozót, a Vörös Ördögök győztes gólját a portugál Cristiano Ronaldo szerezte.

A mérkőzés lefújása után egy szurkoló berohant a pályára, és megpróbálta megszerezni Ronaldo mezét, de ez nem sikerült, mert a biztonságiak éppen hogy elcsípték.

Videó az esetről.

CR7 kept his cool tonight and delivered when it mattered for Man United!



Even when a fan tried to grab the shirt off his back! #beINUCL #UCL



Watch Now https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/lARKHLOXv8