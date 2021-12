A címvédő és Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea a francia bajnok Lille-lel találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában megtartott hétfői sorsoláson az is eldőlt, hogy a Paris Saint-Germain a Manchester Uniteddel csap majd össze, vagyis a hétszeres aranylabdás Lionel Messi együttese az elismerést ötször elnyerő Cristiano Ronaldo csapatával találkozik.



A Bayern München az Atlético Madridot, a Liverpool a Salzburgot, a Juventus a portugál Sportingot, a Real Madrid pedig a Benficát kapta ellenfélül a legjobb 16 között. A bajor sztárcsapat, a Pool, a Juve és a Real egyformán idegenben kezdi a párharcot.





