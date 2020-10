Rohamosan fogynak a bérletek a Ferencváros labdarúgócsapatának hazai Bajnokok Ligája-mérkőzéseire.

Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető cég, a Ferencváros marketingügynöksége, a Sport Five Hungary Kft. ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a jegyértékesítés első napján 3084 BL-bérlet talált gazdára. Egyelőre a klub azon hűséges szurkolói vásárolhattak csak, akik a legutóbbi és a mostani idényben és szezonbérlettel rendelkeznek, és a koronavírus-járvány miatt bekövetkezett zárt kapus mérkőzések miatt nem kértek visszatérítést. Ez a 4100 drukker még kedden is előnyben részesül, és lehetősége van arra, hogy megvásárolja bérletét. Érdekesség, hogy a legjobb helyekre szóló, kiemelt ellátással járó, több százezer forintos VIP-bérleteket már mind eladták.



A Ferencváros első csoportmérkőzését jövő héten a Dinamo Kijev ellen még a Groupama Arénában játssza, ide a lezárások és az európai szövetség (UEFA) különböző előírásai miatt 5200 bérletet értékesíthet a klub, ezt követően pedig átköltözik a Puskás Arénába, ahová a Juventus és a Barcelona elleni összecsapásokra nagyságrendileg körülbelül még 10 ezer talál gazdára.



A leghűségesebb szurkolókat követően szerdán az a további, nagyjából 700 drukker vásárolhat a mindhárom mérkőzésre érvényes bérletekből, akik idén és tavaly is bérletesek voltak, őket egy nappal később követik majd a szurkolói kártyával rendelkezők.



A Ferencváros kedden az FC Barcelona otthonában kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, ahol legutóbb 25 évvel ezelőtt szerepelt.

Kép: fradi.hu