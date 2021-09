Lionel Messi szerezte a PSG második gólját a Manchester City elleni tegnap esti Bajnokok Ligája mérkőzésen, amely a francia klub számára fontos alkalom volt.

„Nem, nem, ez tiszteletlenség” – viccelődött Rio Ferdinand.

Messi lélegzetelállító gólt szerzett a Parc Des Princes stadionban, de ha ez nem lenne elég, akkor megmutatkozott mennyire is csapatjátékos. A sorfal mögötti fekvés, amely megakadályozza a pofátlanul sunyi, lapos szabadrúgásokat, a legtöbb csapat számára bevált taktika. És bár ez a kötelesség általában egy támadóra hárul, feltételezhető, hogy egyes játékosokat egyszerűen túlságosan tisztelnek ahhoz, hogy megkapják ezt a feladatot. Legalábbis ez a véleménye az egykori Manchester United védőnek, Rio Ferdinandnak.

Még maguk a csapattársak is illetődve néztek Messire, hogy pont ő fekszik le a sorfal mögé. Ironikus, hogy ő kapta végül ezt a feladatot, mivel néhány évvel ezelőtt ő tette különlegessé ezeket a lapos szabadrúgáslövéseket.

Neymar Instagram : What are you doing here! Messi pic.twitter.com/JpNqAGkDFh