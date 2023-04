Az első meccs után a portugál lapok "Depresszió" és "Kiábrándulás" szalagcímekkel jelentek meg, ami nem is csoda, hiszen a lisszaboni csapat 12 veretlenül megvívott meccs után kapott ki a legrangosabb európai kupasorozatban. Ráadásul Roger Schmidt vezetőedző nyári érkezése óta - minden sorozatot figyelembe véve - ez volt mindössze a harmadik veresége a gárdának, ami azért is volt különösen fájó a szurkolóknak, mert az előző találkozójukon a Portótól is kikaptak a bajnoki rangadón.



A Benfica hullámvölgyben van - az Inter elleni összecsapás óta egy újabb vereség is becsúszott a portugál ligában -, ezért óriási meglepetés lenne, ha Milánóban sikerülne kiharcolnia a továbbjutást.

Amibe kapaszkodhat, az az, hogy utóbbi kilenc idegenbeli mérkőzéséből nyolcat megnyert, s ezek közül hét alkalommal két vagy több gólt szerzett és összesen csak egyet kapott.

"Hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk fordítani a párharcot Olaszországban, és tudunk három gólt szerezni" - mondta az európai szövetség (UEFA) honlapján a Benfica középpályása, Fredrik Aursnes.

A Benfica reményeit az is táplálhatja, hogy az Internazionale sincs jó formában, a Serie A-ban utóbbi öt meccsén mindössze egy pontot szerzett, s jelenleg nem áll BL-indulást érő helyen. Nagy kérdés, hogy szerda este melyik arcát mutatja majd a csapat: azt, amelyik a mostani idényben már megverte a Barcelonát, a Portót és a Napolit is, vagy azt, amely a lisszaboni diadal után négy nappal kikapott otthon a Monzától, korábban pedig a Speziával és az Empolival szemben is alulmaradt.

A milánói találkozó szerdán 21 órakor kezdődik.

Fotó: Octavio Passos/Getty Images