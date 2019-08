Rendkívül nehéz mérkőzésre készülhetett a Ferencváros következő Bajnokok Ligája selejtezőjén, éppen ezért Szerhij Rebrov ismét formációt váltott, és új felállásban küldte pályára csapatát. Az már az első percekben látszott, hogy a labda a Zágrábnál lesz többet, de már a 7. percben rémálomba fordult a magyar csapat meccse.

Dani Olmo nagyszerű szólót mutat be, majd Dibusz mellett szépen lőtt a kapu jobb oldalába. 1–0

A bekapott gól csak pár percre zavarta meg a magyar csapatot, de eközben Gojak és Hajrovic is próbálkozott, de helyt állt a Fradi védelme. Ezt követően feljött az ellenfélre, és veszélyeztetni kezdett a Ferencváros. A 17. percben Zubkov lövése veszélyesen zúgott a kapu felé, de Livakovic remek védéssel szögletre ütötte a jobb felsőbe tartó labdát. A sarokrúgás is veszélyesen érkezett be, de fel tudtak szabadítani a hazaiak.

A 32. percben egy szabadrúgást követően bizonytalankodott a Dinamo kapusa, és elejtette a labdát, amire Kharatin csapott volna le, de kapustámadás miatt kifelé ítélt szabadrúgást a játékvezető. A játékrész hátralevő részében zaklatott maradt a játék, mindkét kapu előtt alakultak ki helyzetek, de gólt már egyik csapat sem tudott szerezni. A Dinamo viszont abszolút nem tudott domináns maradni, leginkább szögletből okozott kellemetlen perceket Dibusznak. Hajrovic ráadásban a tizenhatos széléről eleresztett lövése izzasztotta még meg a magyar kapust, de magabiztosan védett.

A második félidő úgy kezdődött, ahogy az előző befejeződött. Mindkét kapu veszélyben forgott. Az 52. percben Zubkov próbálkozott kiszorított helyzetből, Nguen elől ellőve a labdát. A Fradi erőfeszítései végül a 60. percben fizetődtek ki. Zubkov fantasztikus labdát adott Nguennek, aki azonnal lőtt, de Livakovic bravúrral védett, azonban éppen Sigér fejére pattant a labda, aki átfejelte a hálóőr felett. 1-1

A 65. percben azonban majdnem összehozott egy gólt a Dinamonak az FTC védőpárosa. A beadást Heisler Dvali elé gurította, aki Hajrovichoz passzolt. A támadó azonnal kapura lőtt, de a kapufát forgácsolta szét. Ezt követően Olmo rázta le ismét védőit, de Dibusz bravúrral hárított.

A 71. percben aztán ismét Zubkov eresztett meg veszélyes lövést, de nem sikerült bevenni a Dinamo kapuját, majd a másik oldalon hasonlóan ijesztett rá Dibuszra Majer.

A 81. percben ismét nagyot dobbant a Fradi rajongók szíve, de Olmo lövését védeni tudta Dibusz, majd a kipattanót is elütötte a csereként beálló Gavranovic elől. A 89. percben aztán a padról érkező Lanzafame indulhatott volna, de tisztáztak előle a védők. Az utolsó percben aztán ismét a magyar hálóőrt dolgoztatták meg, de gól ekkor sem született, sőt, már a hármas sípszóig sem, így nem tökéletes, de jó helyzetből várhatja a visszavágót a Fradi.

Bajnokok Ligája, selejtező, elődöntők

Dinamo Zagreb–Ferencvárosi TC 1–1 (1–0)

Játékvezető: Raczkowski P. (Lengy.), Helyszín: Stadion Maksimir (Zágráb)

Dinamo: Livakovic – Stojanovic, Leskovic, Peric, Leovac – Gojak (Moro 69.), Ademi, Olmo – Hajrovic (Majer 69.), Petkovic (Gavranovic 76.), Orsic

FTC: Dibusz – Lovrencsics, Dvali, Blazic, Heisler – Kharatin, Skvarka, Sigér – Nguen (Civic 83.), Zubkov – Signevich (Lanzafame 78.)

Gólészerzők: Olmo (7.), illetve Sigér (60.)

Sárga lap: Moro (81.), illetve Sigér (4.), Kharatin (29.), Skvarka (37.), Signevich (57.), Zubkov (93.)

Fotó: fradi.hu