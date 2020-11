Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint játékosai készen állnak a szerdai, Juventus elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésre. Miha Blazic védő azt mondta, nagy izgalommal várják az olasz bajnok elleni összecsapást.

Az ukrán szakember a kedd délelőtti edzést követő sajtótájékoztatón megismételte, hogy nagy megtiszteltetés számukra Magyarországot és a Ferencvárost képviselni a legrangosabb európai kupasorozatban, de ez egyfajta felelősség is, mert szeretnének megfelelni az elvárásoknak. Kiemelte, hogy a Puskás Arénában csaknem húszezer néző előtt játszhatnak majd.



Rebrov szerint az első két meccsen már sok tapasztalatot gyűjtöttek, s főleg a Dinamo Kijev elleni találkozó második félideje önbizalmat is adhat a játékosainak.



"Négy komoly mérkőzést játszottunk sorozatban, az egyik legfontosabb elem most a megfelelő regeneráció. Fizikailag szerintem jól áll a csapat, a futballistáim készen állnak a találkozóra" - jelentette ki Rebrov arra utalva, hogy az FTC a Barcelona, Újpest, Dinamo Kijev, Fehérvár sorozaton van túl, most pedig következik a Serie A bajnoka.



(Kép: MTI/Koszticsák Szilárd)



Kiemelte, hogy mindenki szeretné kipróbálni magát olyan játékosok ellen, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, ez külön motivációt jelent.



"Remélem, hogy Ronaldo játszani fog ellenünk" - tette hozzá, de azt hangsúlyozta, hogy a Juventus nemcsak az ötszörös aranylabdás portugál sztár miatt veszélyes, hanem remek csapat, további nagyszerű játékosokkal.



Játékos-pályafutása során Rebrov szerzett gólt a BL-ben a Juventus ellen, de mint megjegyezte, ez most nem mérvadó. A rivális edzőjéről, Andrea Pirlóról azt mondta, labdarúgóként világklasszis volt, trénerként pedig új szemléletet hozott a futballba, tetszenek neki az általa képviselt alapelvek és szerinte nagy jövő előtt áll.



"Az lesz a legfontosabb, hogy az első perctől kezdve koncentráljunk és vegyük fel a versenyt az ellenünk pályára lépő topjátékosokkal" - jelentette ki a vezetőedző.



Miha Blazic, az FTC szlovén válogatott védője úgy fogalmazott, Európa egyik legjobb csapata ellen játszanak, szeretnék a legjobbjukat nyújtani a pályán.



A szerdai mérkőzést a Puskás Arénában rendezik 21 órától. A pálya minőségével kapcsolatban a futballista azt mondta, lehetne kicsit jobb, de szerinte ez nem fog szerepet játszani, semmi nem múlik majd ezen.



"Megtiszteltetés ilyen játékosok ellen szerepelni, nagyon várjuk már. Minden meccs előtt érzek egy "pozitív drukkot", amely az ilyen nagy mérkőzések előtt talán még intenzívebb, de nagyon örülök, hogy megmérethetem magam ezen a szinten" - mondta a hátvéd.



Arra a kérdésre, hogy az olasz csapatból melyik futballistát látnák szívesen a Ferencvárosban, Blazic Ronaldó nevét mondta, Rebrov pedig azt válaszolta: bármelyiket.



A torinói csapat az első körben 2-0-s győzelmet aratott a Dinamo Kijev vendégeként, a múlt héten pedig hazai pályán ugyanilyen arányban kikapott az FC Barcelonától. Az FTC a katalánok otthonában elszenvedett 5-1-es vereséggel kezdett, majd 0-2-ről felállva 2-2-es döntetlent játszott a Groupama Arénában az ukránokkal.

Kép: MTI/Koszticsák Szilárd