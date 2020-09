Szerhij Rebrov vezetőedző szerint elsősorban magát kell legyőznie a Ferencvárosnak szerdán a Dinamo Zagreb elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőn.

A mérkőzést megelőző keddi sajtótájékoztatón az ukrán szakember elmondta, tisztában vannak vele, mennyire erős csapat a zágrábi, ahonnan ugyan több meghatározó futballista is távozott a holtszezonban, azonban a helyükre érkezők minőségi pótlást jelentettek. Hozzátette, csapatának ettől függetlenül senkitől sem kell megijednie, ezt már bizonyította a skót Celtic Glasgow otthonában kivívott továbbjutással is.



"Önbizalommal tele kell futballoznunk, és nem is ők lesznek a legnagyobb ellenfelünk, hanem magunkat kell legyőznünk. Amennyiben ez sikerül, akkor egy jó mérkőzést tudunk játszani" - mondta Rebrov, aki az ellenféllel kapcsolatban hozzátette, főleg csapatként különösen erős, képes gyors ellentámadásokra, ezért ezekre megfelelően fel kell készülniük.

A két csapat tavaly a sorozat ugyanezen szakaszában találkozott egymással, a horvát bajnokcsapat otthonában az első mérkőzésen a Ferencváros 1-1-es döntetlent ért el, a visszavágón azonban a vendégcsapat 4-0-ra diadalmaskodott a Groupama Arénában.



A Zágrábban gólt szerző Sigér Dávid arról beszélt, hogy a Ferencvárosban már tavaly is megvolt minden ahhoz, hogy sikerrel vegye a párharcot, a visszavágón azonban minden fordulópontból a vendégek jöttek ki jobban és kiélezett szituációkban mindig jó döntést hoztak, ráadásul a zöld-fehérek a találkozó végén már emberhátrányban is voltak.







A válogatott középpályás megjegyezte, az mindenképpen plusz erőt adhat, hogy egyszer már megmutatták, képesek jó eredményt elérni a Dinamo ellen. Hozzátette, teljesen elégedett lenne azzal a forgatókönyvvel, mint a Celtic otthonában, ahol a találkozó hajrájában a Ferencváros előnye birtokában foggal körömmel védekezett.



"Arra kell építeni, mint a Celtic ellen, azaz hogy az egyéni villanásokon kívül csapatként működjünk, főleg védekezésben, de meg kell próbálnunk többet birtokolnunk a labdát. Csak akkor érhetünk el eredményt, ha mindenki egy irányba húz, nem elég úgy kimenni, hogy győzni akarunk, jobban kell akarnunk, mint az ellenfél, minden játékosnak jobban kell akarnia a sikert, mint a vele szembenállónak" - mondta Sigér.



A német Tobias Stieler sípjelére 19 órakor induló összecsapás győztese már biztosan valamelyik európai kupasorozat főtábláján szerepel, ugyanis a továbbjutó a következő körben a Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó fordulójában lesz érdekelt, az ottani vesztes pedig az Európa-liga csoportkörében indul.

Kép: fradi.hu