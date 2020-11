Szerhij Rebrov, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője elsősorban a harmadik és negyedik kapott gól miatt volt elégedetlen, miután együttese szerdán este 4-1-re kikapott a Juventustól a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

"Kemény meccs volt, de ezt is vártuk" - kezdte értékelését az FTC ukrán trénere. "Akárcsak Barcelonában, most is úgy érzem, hogy nem érdemeltünk ilyen arányú vereséget, de jól dolgoztunk, védekezésben is, főleg az első félidőben. Megyünk tovább."



Rebrov hozzátette, nem elsősorban az eredmény miatt elégedetlen, hanem az utolsó két bekapott góllal.



"Persze, ha ilyen ellenfél áll szemben, mint Ronaldo, benne van a pakliban a hibázás lehetősége. Nyilván már a játékosok is fáradtak voltak, ezért hibáztak" - fogalmazott.



A vezetőedző szerint ezt a szintű tempót, amit a Juventus vagy a Barcelona diktál, edzéseken sem tudják modellezni, természetes, hogy a játékosai elfáradnak.



Elárulta, hogy a futballistái olyan csalódottan ülnek az öltözőben, mintha döntőt vesztettek volna, és ez azért van, mert nem tudták a legjobb formájukat nyújtani a saját szurkolóik előtt, akik nagyszerű hangulatot teremtettek a Puskás Arénában.



Sigér Dávid azt mondta, hiába készültek a rivális gyors és erős játékosaira, nem volt ellenszerük.



"Ezzel együtt azt éreztem, hogy bárcsak több ilyen meccset játszhatnánk, mert akkor jobban fejlődhetnénk. El kell ismerni, hogy a Juventus sokkal jobb csapat" - jegyezte meg a válogatott középpályás.



Ő is kitért a stadionban tapasztalt hangulatra, szerinte remek volt az atmoszféra.



"A hangzavar alapján úgy éreztem, mintha telt ház lenne" - mondta.



Andrea Pirlo, a vendég torinóiak trénere úgy fogalmazott: hamar megszerezték a vezetést, és ez megnyugtatta őket, a második félidőben pedig új életre keltek. A Ferencvárosról szólva azt mondta, fiatal csapat, amely fejlődőképes, szép utat járt be a selejtezőben, de türelmesnek kell lennie az eredmények tekintetében.

Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images