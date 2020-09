A Dinamo Zagreb elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn gyakorlatilag megismételte a Celtic otthonában mutatott játékát a Ferencváros labdarúgócsapata Szerhij Rebrov vezetőedző szerint.

A magyar bajnok szerda este 2-1-re nyert az első számú horvát csapat ellen, amivel biztossá vált, hogy valamelyik európai kupasorozat főtábláján lesz érdekelt. A Ferencváros így a BL playoff körében lesz érdekelt, ahonnan a párharc győztese a BL, a vesztese pedig az Európa-liga csoportkörében szerepelhet.



A mérkőzést követő sajtótájékoztatón az ukrán tréner elmondta: a gárda a kvalifikációban három kiemelt riválist búcsúztatott, ezzel jelenleg történelmet ír, ami önbizalmat kell, hogy adjon a folytatásra, ugyanakkor egy lépés még hátra van.



Rebrov újságírói kérdésre kitért a stadionon kívülről tomboló szurkolókra: mint elmondta, nem gondolta volna, hogy a fanatikusok onnan is 90 percen keresztül biztatják majd őket. Hozzátette, az, hogy őt éltetik a találkozó után, azt jelenti, hogy jó munkát végeznek, de nemcsak ő, hanem a csapat minden tagja.



A szakember hangsúlyozta, a következő körben is saját magukkal kell foglalkozniuk, ezért a lehetséges ellenfelekre nem tért ki.

Zoran Mamic, a vendégek vezetőedzője először is gratulált a Ferencvárosnak és sok sikert kívánt a magyar bajnokcsapatnak a playoffban. A szakember megjegyezte: a gyors bekapott gól után sikerült felállniuk és átvenniük a játék irányítását, a Ferencváros azonban "kegyetlenül kihasználta" a lehetőségeit.



A tréner megjegyezte, előzetesen az volt a céljuk, hogy bejussanak a BL csoportkörébe, de most vissza kell zökkenniük a valóságba és figyelmüket az Európa-ligára kell összpontosítaniuk.

