Puskás Ferenc után a Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcának szerdai visszavágóján mesterhármast elérő Karim Benzema lett a második legidősebb olyan játékos, aki egy BEK-, vagy BL-meccsen háromszor is eredményes volt a Real Madrid színeiben - írta csütörtöki anyagában a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS).

A francia támadó a Paris Saint-Germain felett aratott 3-1-es siker alkalmával 34 évesen és 80 naposan triplázott, míg a magyar Aranycsapat egykori kapitánya a madridi klub játékosaként 38 éves és 173 napos volt, amikor 1965. szeptember 22-én a holland Feyenoord kapuját BEK-meccsen a 12. és a 35. perc között három ízben is bevette, majd a 86. percben - negyedik találatával - ő állította be az 5-0-s végeredményt. Benzema szerdai mesterhármasa alig 17 perc alatt született meg, ám - olvasható az IFFHS elemzésében - ezzel együtt is csak az ötödik a Real Madrid vonatkozó BEK/BL-örökrangsorában. Nála is gyorsabb volt korábban Di Stéfano (5 perc alatt triplázott a Wiener SC ellen 1959-ben), továbbá Amancio (7 perc, Sparta Praha, 1968), Cristiano Ronaldo (11 perc, Malmö, 2015) és Puskás (15 perc, Eintracht Frankfurt, 1960). A magyar csatár a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1960. május 18-án rendezett glasgow-i döntőjében egymás után négyszer volt eredményes a nyugatnémet együttes felett aratott 7-3-as diadal alkalmával.

Benzema szerdán 309-re növelte madridi találatainak a számát, amivel megelőzte Alfredo di Stéfanót (308) a spanyol királyi klub legjobb góllövőinek listáján. Előtte még ketten állnak: Cristiano Ronaldo (450 gól) és Raúl (323). A BEK-ben és a BL-ben elért gólokat tekintve a Real házi listáján Ronaldo az első (105 gól), az immár 67 találatnál tartó Benzema viszont ebben a mutatóban megelőzte Raúlt (66).

Borítókép és képek: Real Madrid CF/Twitter