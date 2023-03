Hazugság lenne azt állítani, hogy Stefano Pioli fiai szemkápráztató játékkal ütötték ki az amúgy is örök vesztes Tottenhamet, de a tény az tény: az olasz csapat 2012 után ismét ott van a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A piros-feketéknek az idei szezonja igazi hullámvasút, ami most épp a magasba tart. Nem csoda hát, ha az edző is arról beszélt a győzelemmel felérő – Olaszországban Brahim Diaz egyetlen gólja döntött – 0-0-s londoni döntetlen után szerda este, hogy álmodozni jó dolog.

„Jó, ha vannak álmaink. Szeretném azt hinni, hogy a sportban semmi sem lehetetlen.”

„Jól játszottunk. Azt kértük a srácoktól, hogy mutassák meg a karakterüket, de talán lehetett volna egy kicsit többet a labda nálunk az első félidőben. Sosem engedtünk ki, a két meccs alapján megérdemeltük a továbbjutást.”

Az 57 éves edzőtől azt is kérdezték a meccs után, hogy meddig juthat a Milan.

„Lépésről lépésre kell haladnunk. Mindenekelőtt fontos volt eljutni a kieséses szakaszba és fejlődni az előző évhez képest, most megvárjuk a sorsolást és meglátjuk, mi történik. Biztos egy erős csapat jön majd velünk szembe a negyedöntőben, de már a Tottenham is kemény ellenfél volt. Jó, hogy az álmaink továbbra is élnek” – mondta az Amazon Prime Italianak.

„Egyértelmű, hogy csak a legjobbak jutnak be a negyeddöntőbe, és minden egyes kör csak nehezebb lesz, de biztos vagyok benne, hogy minden eddigi európai tapasztalatunk – különösen a kudarcok – segítenek nekünk a következő szintre lépni. Magabiztosan és hittel tele várhatjuk a folytatást.”

A negyeddöntő sorsolásáig Divock Origiék a bajnokságban kapaszkodhatnak tovább, a Salernitánát fogadják hazai pályán hétfő este. Jelenleg az ötödik helyen állnak, viszont az ősi rivális Inter mindössze három ponttal előzi meg őket a második helyen.

