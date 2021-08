A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

A vezetőedző mellett Dibusz Dénes értékelte a Young Boys elleni idegenbeli mérkőzést. Mint megírtuk, magyar bajnok férfi labdarúgócsapatunk szerda este 3-2-re kikapott Bernben a Young Boys vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásának első mérkőzésén. Az összecsapást követően vezetőedzőnk, Peter Stöger és kapusunk, Dibusz Dénes értékelte a látottakat.

- Úgy mentünk bele a mérkőzésbe, hogy szeretnénk megnyerni. Természetesen ha nem így alakul a meccs, akár elégedett is lehettem volna a 3-2-vel, ám ezen körülmények között nem vagyok az – kezdte az FTC osztrák edzője. - A Young Boys jól védekezett, kevés helyet hagyott, a csapatom pedig talán nem ment teljes rizikóvállalással bizonyos szituációkban. Tudtuk, hogy a Young Boysnak jó támadójátékosai vannak, és hogy egyszerű kontrázni, az viszont dühít, hogy mindhárom gólt távolról kaptuk.

Peter Stöger kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szünetben szélesebb védekezést kért, illetve azt, hogy csapata próbálja meg bejátszani a labdákat a tizenhatoson belülre. Szinte minden az előzetes várakozásai szerint alakult, voltak, amikor jól működtek, a tizenegyest eredményező szituáció is begyakorolt figura volt.

Mennyiben van szükség más játékra a Ferencvárostól a visszavágón? A párharc megnyerésére mennyi esélyt lát? – hangzott el a kérdés.

- Szerintem Bernben is rendben volt a teljesítményünk, ameddig 11 a 11 ellen zajlott a játék. Többször is gondot okoztunk az ellenfélnek, a Ferencváros minőséget reprezentált, viszont el kell ismerni a másik csapat erényeit is.

Az utolsó kérdező megállapította, hogy Franck Boli remek formában van, Ihor Haratin viszont eltiltás miatt nem játszhat majd a visszavágón. Emellett arra is kíváncsi volt, hogy Tokmac Nguen bevethető lesz-e.

- Miután a közelmúltban beszélgettünk Franck Bolival, elégedett vagyok a fejlődésével. Sajnos több sérültünk is van, ez nem teszi egyszerűvé a helyzetet. Tokmac Nguen játékára kevés az esély.

A párharc második mérkőzését 2021. augusztus 24-én, kedden 21.00-tól rendezik a Groupama Arénában. Dibusz Dénes: „Lélektanilag óriási hullámvasút volt” A Ferencváros kapusa szerint elkerülhető gólokat kaptunk.

- Egyetértesz azzal, hogy emberelőnyben ti zavarodtatok meg jobban és kevésbé az ellenfél?

- Nem azt mondom, hogy megzavarodtunk, de lélektanilag óriási hullámvasút volt, hogy kaptunk egy büntetőt, majd kiállítottak egy játékost az ellenféltől, aztán már-már úgy éreztük, hogy vezetünk, majd visszavonták a gólt. Nem zavarodtunk meg, de ez a hazai csapatnak adott egy olyan lélektani lökést, amellyel élni tudott.

- Fellocsolták a füvet, hogy minél gyorsabb legyen a pálya. A te szemszögedből ez milyen nehézségeket okozott?

- Ez bevett szokás, nem lepődtünk meg rajta, tegnap és hétfőn is úgy edzettünk, hogy fel volt locsolva a pálya. Tudtuk, hogy gyors lesz a labda, az ellenfélnek pedig jó lövői vannak, bátran fognak vállalkozni akár távolról is. Sajnos az első gólnál megpattant a labda és mivel elindultam a másik irányba, már nem volt lehetőségem hárítani, a másodiknál pedig nem mi szedtük fel a kipattanót és nagyszerű gólt rúgott az ellenfél. Ezek elkerülhető gólok voltak, a visszavágón nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen helyzetekből gólt kapjunk. A védelmünk rendben volt, de sajnos ezekből a lövésekből be tudott találni az ellenfél.

- Milyen érzések kavarognak most benned? Elszalasztott lehetőség volt ez a meccs?

- Igen, azt gondolom, hogy óriási esélyt és lehetőséget kaptunk az élettől azzal, hogy emberelőnybe kerültünk és tizenegyeshez jutottunk, a mi hibánk, hogy ezzel nem éltünk a szerdai mérkőzésen. Sokkal jobb eredményt is elérhettünk volna, ettől függetlenül a továbbjutás kérdése nyitott, a jövő keddi mérkőzésen mindent meg fogunk tenni, hogy kiharcoljuk a BL-csoportkörös szereplést. Biztos vagyok benne, hogy pokoli hangulat lesz a Groupama Arénában és a szurkolóink segítségével ki fogjuk vívni a továbbjutást.

Forrás: fradi.hu

Borítókép: fradi.hu