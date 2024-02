Pep Guardiola azt állította, hogy még Lionel Messi sem tudott olyan számokat produkálni, mint Erling Haaland az ő korában a Bajnokok Ligájában.

Haaland, aki már most 40 góllal rendelkezik Európa elitversenyében, több bravúrt is megdöntött az út során, hogy máris ilyen imponáló számot érjen el a pályafutása során.

A Bajnokok Ligája hivatalos honlapja szerint a Manchester City csatára lett a legfiatalabb, valamint a leggyorsabb játékos a verseny történetében, aki 20 (20 év és 231 nap, 14 mérkőzés), 30 (22 év és 236 nap, 25 mérkőzés) és 40 gólt (23 év és 130 nap, 35 mérkőzés) szerzett.

"Not even Messi or Cristiano had these numbers at his age!"



Pep Guardiola had nothing but praise for Erling Haaland ahead of Man City's clash with Copenhagen in the Champions League this week pic.twitter.com/FYndS7ux1K