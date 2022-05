A Real Madrid nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2021/22-es kiírását, mivel szombaton a párizsi fináléban 1-0-ra legyőzte a Liverpool együttesét.

A Stade de France-ben rendezett, több mint félórás csúszással kezdődő összecsapás egyetlen gólját Vinícius Junior szerezte az 59. percben, ugyanakkor a spanyol bajnoknál a hős Thibaut Courtois volt, a belga kapus ugyanis nagyszerű formában védett.

Vinícius Júnior wins it as Madrid are crowned champions of Europe again! #UCLfinal pic.twitter.com/c5c6rnp9NB