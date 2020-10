A Ferencváros az örszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Juventus együttesével, a hatszoros aranylabdás, Lionel Messi féle Barcelonával, és az ukrán Dinamo Kijevvel került egy csoportba. Szoboszlai Dominik együttese, a Red Bull Salzburg a címvédő Bayern Münchennel került egy csoportba a 2020–2021-es Bajnokok Ligája-idény csoportkörének sorsolásán. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig a Paris-Saint Germainnel, a Manchester Uniteddel és az Istanbul Basaksehirrel küzd meg a tizenhat közé kerülésért a H-csoportban. Az év játékosa Robert Lewandowski lett a Bayernből.



A CSOPORTBEOSZTÁS

Legelsőként a címvédő Bayern München csapatát húzta ki Didier Drogba a sorsoláson. A bajorok az A-csoportban, az Atlético Madriddal, Szoboszlai Dominik csapatával, a Red Bull Salzburggal és a Lokomotiv Moszkvával kerültek össze.

A Ferencváros, amely 25 év után szerepel ismét a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján, a Barcelona, Juventus, Dinamo Kijev hármast kapta.

Gulácsi Péter és Willi Orbán a H-csoportból próbálhatja meg kiharcolni a legjobb tizenhat közé kerülést. A német együttesnek a tavalyi döntős PSG, a Manchester United, és az Istanbul Basaksehir trióból kellene megelőznie legalább két csapatot.

