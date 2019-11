Lionel Messi a 700. barcelonai mérkőzésén is pazarul játszott.

A Barca kapitánya mind a három gólban közreműködött a szerda esti 3:1-es győzelemben a Borussia Dortmund ellen. Az egyiket Messi lőtte, a másik kettőben pedig asszisztált, de szokás szerint a dortmundiak nem tudták elvenni tőle a labdát.

Ráadásul Messi történelmet írt azzal, hogy ő az egyetlen, aki a Bajnokok Ligájában már 34 csapat ellen szerzett gólt.

A NEW RECORD for Leo #Messi

against 34 different teams!

The MOST EVER in the UEFA @ChampionsLeague! pic.twitter.com/PeC7oMV3bD