A zárt kapu ellenére, remek volt a hangulat a Ferencváros-Molde BL-meccs során.

Rengeteg fradista özönlött ki a Groupama Aréna elé, hogy buzdításukkal is segíteni tudják a játékosokat. Az is biztos, hogy a szurkolókon nem múlt semmi. Sőt, többször is hallani lehetett a petárdák hangját és a szurkolást, ami minden bizonnyal óriási erőt adott a csapatnak.

Íme, egy kis ízelítő, hogy milyen volt a hangulat az Üllői úton:

Borítókép és képek: Bakonyi Péter/Sport365