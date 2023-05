Pályafutása során megnyerte már az Európa Ligát, a Világbajnokságot és a Bajnokok Ligáját, de jutott neki Puskás Díjból is. Olivier Giroud pályafutása számtalan nagyszerű pillanatot tartogatott, és habár már 37 esztendős lesz, még mindig lehet a karrierje végén egy csattanó.

Az Internazionale elleni Bajnokok Ligája elődöntő első meccsét megelőző sajtótájékoztatón az AC Milan futballistája büszkeségének adott hangot.

„Ez egy Derbi, különleges meccs. Szeretek ilyeneken pályára lépni. Rendkívül büszke vagyok a srácokra. Remélem, nagyszerű dolgokat csinálhatunk holnap, elképesztően izgatott vagyok.”

„Egy ekkora rangadón mindenkitől 110%-ra van szükség. Tudjuk, hogy a karakterünk és a minőségünk nagy sikereket hozhat számunkra. De muszáj feltöltenünk magunkat 110%-ra, mindig próbálok pozitív lenni és lelkesíteni a csapattársaimat.”

