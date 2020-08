Olekszandr Zincsenko felesége bírálta Pep Guardiolát, miután a Manchester City hatalmas meglepetésre kiesett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az ukrán balhátvéd azóta már bocsánatot kért neje viselkedése miatt.



Óriási meglepetésre az Olympique Lyon 3-1-re legyőzte a Manchester Cityt és kiejtette a legjobb nyolc között.



A kiesés után a spanyol szakembert többen is kritizálták a háromvédős rendszer miatt, a City ukrán játékosának felesége, Vlada Sedan szerint a kiesés teljes mértékben Guardiola hibája.



(Kép: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images)



Zinchenko párja, a műsorvezetőként dolgozó Vlada Sedan úgy gondolta, hogy a vereség "teljesen" a spanyol vállára esett.

"Láttátok mi történt" – kezdte a kritikát megfogalmazni Sedan a saját YouTube-csatornáján. "Nem vagyok focista, sem edző, sem kritikus, sem elemző. Megértem, ha a véleményem nem számít."



"Talán nincs jogom ezt mondani, és valószínűleg Zincsenko sem fog örülni, de finoman szólva is ez teljesen Guardiola hibája volt. Rossz volt látni, hogy egy ilyen fontos meccsen kísérletezik a taktikával. Nincs jogom kritizálni, de miért a háromvédős rendszert alkalmazta?"



(Kép: Frank Augstein/Pool via Getty Images)



"Egyszerűen nem tudok mit mondani. Nézzük meg a játékosokat, a világ legnagyobb klubjai örülnének, ha ilyen játékosaik lennének, mint akik a City kispadján ücsörögnek."



"Azt elfogadom, ha a Bayern ejtette volna ki őket, de az teljesen más, hogy ezt a Lyon tette. Nem akarok senkit sem megbántani, csak emlékeztetőül megjegyezném, hogy ez a csapat a hetedik helyen végzett a francia bajnokságban."

A felháborodott műsorvezető férje, Olekszandr Volodimirovics Zincsenko a padról nézte végig a City kiesését, most pedig az Instagram-oldalán próbált megmagyarázkodni a kínos helyzet után.

"Srácok, néhány dolgot tisztáznom kell." - kezdte a 23 éves férfi a Manchester Evening News-nak írt közleményében.



"Először is, nem mondtam semmi rosszat a taktikánkról, szóval kérlek, ne értsetek félre. Elmagyaráztam, hogy mi játékosok megértjük és alkalmazkodunk a taktikához. Nem azért kaptunk ki a Lyontól mert a menedzser rosszul taktikázott volna. Ha láttátok már a korábbi interjúimat, és azt, ahogyan a menedzserről beszélek, akkor hinni fogtok nekem. Ő a legelső."



"És ami a feleségemet illeti - folytatta. "Habár újságíró, óriási rajongója is a csapatnak. Egész szezonban velünk volt, a hazai és az idegenbeli meccsekre is velünk utazott, mert hatalmas City-szurkoló!"

null Oleksandr Zinchenko has issued a statement on his and his wife's comments. pic.twitter.com/bdoRqMmFt3



"A videóban, amit egyből a meccs után vett fel, előtörtek belőle az érzelmek, és úgy beszélt, mint egy szurkoló, mert a legjobbat akarta nekünk. Teljesen megértjük, hogy nem szabadott volna közzétennie a közösségi médiában, mert ő a feleségem, de nem újságíróként formált véleményt a csapat menedzseréről, hanem, mint egy szurkoló."



"Most az esküvőmről írok nektek, és ahelyett, hogy élvezném ezt a csodálatos pillanatot, ezt kell tennem, mert nem hagyhatom ennyiben a dolgot. Remélem, megértitek."

Forrás: sportbible

Kép: Getty Images