A PSG brazil sztárja, Neymar sérülése miatt volt kénytelen kihagyni csapata Barcelona elleni Bajnokok Ligája mérkőzését.

Ez sem gátolta meg abban, hogy magára irányítsa a figyelmet egy twitter posztban.

A 26. percben a játékvezető egy véleményes büntetőt ítélt meg a hazaiaknak, amikor Frenkie de Jong tört be a tizenhatoson belülre és esett hatalmasat.

A visszajátszások alapján úgy látni, hogy a saját lábai akadtak össze és nem a védők szabálytalankodtak.



Neymar gyorsan posztolt is egyet, amiben kifejtette véleményét a megítélt büntetőről.

"Nevetséges büntető"

When Messi scored the penalty, Neymar delete the Tweet #BarcaPsg pic.twitter.com/zIWDvEeAfq