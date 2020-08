Ahogy beszámoltunk róla, a Bayern München 1-0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája döntőjében a Paris Saint-Germain csapatát. A bajorok így 100%-os teljesítménnyel hódították el a trófeát.

A lefújást követően a Bayern védője, David Alaba ahelyett, hogy társaival ünnepelte volna a csapat hatodik BL-trófeáját, Neymart vigasztalta.

Aztán az edzők és csapattársak is sorra érkeztek, hogy lelket öntsenek a brazilba, akinek nem sikerült gólt szereznie a lisszaboni torna során.

