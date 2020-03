A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóin a Mbappét nélkülöző PSG bátran kezdett a Dortmund ellen és a 28. percben Neymar góljával szerzett vezetést a francia bajnoknak, ami már az ő továbbjutásukat jelentette az idegenben lőtt gólnak köszönhetően.



A franciák folytatták a labdabirtoklással is nagy fölényben voltak, és a szünet előtt Bernat góljával már két góllal vezettek Thomas Tuchel tanítványai.



A Dortmund hiába próbálkozott, Haaland helyzetén kívül nem volt esélye a gólszerzésre, sőt többször is Bürkinek kellett mentenie.



A mérkőzés végefelé küzdött, hajtott a Dortmund, de nem volt esélye a szépítésre, és a hosszabbítás kiharcolására.



A PSG három év után jutott be ismét a nyolc közé.



A játéknap másik mérkőzésén a Liverpool 1-0-ra nyert az Atlético Madrid ellen, ami a hosszabbítást jelenti az Anfield Roadon.



