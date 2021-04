Thomas Tuchel, a Chelsea vezetőedzője bosszankodott a kihagyott gólszerzési lehetőségek miatt, a Real Madrid elleni kedd esti 1-1-es döntetlenje után a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcában.

A madridi találkozón a londoni Kékek jutottak vezetéshez Christian Pulisic 14. percben szerzett góljával, majd több nagy helyzetet is kialakítottak, Karim Benzema azonban a 29. percben egyenlített. Mivel több gól már nem esett, a jövő szerdai visszavágó szempontjából a Chelsea került kedvező helyzetbe.

"Úgy érzem, hogy megnyerhettük volna az első félidőt, sőt, akár le is zárhattuk volna a mérkőzést 60 perc alatt, mert ebben az időszakban nagyon jól játszottunk" - jelentette ki a lefújás után Tuchel, aki Lőw Zsolt másodedzővel közösen januárban vette át az angol együttes irányítását. "A második félidő inkább taktikai csatát hozott, és érezhető volt, hogy mindössze két napunk volt két tétmeccs között, ami fizikai és mentális szempontból is megviselte a játékosokat" - mondta a német szakember, aki honfitársa, a csatár Timo Werner kihagyott lehetőségei miatt is bosszankodott.



Fotó: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

"Szombaton a West Ham ellen is kihagyott egy nagy helyzetet, és itt sem értékesítette az első ziccert. Ezek nem segítenek nekünk, de hiba lenne túl sokáig ezen bosszankodni, vagy bánkódni" - fogalmazott Tuchel, aki szerint nem szabad "ujjal mutogatni" Wernerre, az viszont tény, hogy a támadók gólokat akarnak szerezni. "Ez a legmagasabb szint, és amikor itt van egy jó félidőd, vagy egy jó órád, akkor több higgadtságot és pontosságot várunk el a játékosoktól a döntéshozatalnál és az akciók befejezésénél" - nyilatkozta Tuchel.

Borítókép: Berengui/DeFodi Images via Getty Images