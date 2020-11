Mint arról korábban már beszámoltunk a török Basaksehir 2-1-re legyőzte szerdán a játéknap előtt százszázalékos Manchester Unitedet a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában.



Ugyan a MU három forduló után továbbra is a H-csoport élén áll, de az Isztambulban elszenvedett vereségük komoly aggodalmakra ad okot. A csapat teljesítményét látva a szakvélemény és a szurkolók negatív kritikája elárasztotta a világhálót, ráadásul az sem volt túl szerencsés húzás, hogy a klub a Bajnokok Ligája hashtag helyett az Európa liga jelölőjét használta a hivatalos Twitter-oldalán.

That hashtag was perfect, why did @ManUtd delete this tweet? pic.twitter.com/cfIiK8nAbs — Troll Football (@TrollFootball) November 4, 2020



A bakit gyorsan észre vették az angol klubnál és a bejegyzést nem sokkal később törölték, de a Unitednél talán már sejtenek valamit a jövőt illetően, ugyanis ilyen teljesítménnyel könnyen a csoport harmadik helyén találhatják magukat, ami Európa-liga-szereplést jelentene számukra. Természetesen féltávnál még bármi megtörténhet, ráaádásul a Vörös Ördögök továbbra is vezetik a kvartetjüket.



A vereségnek köszönhetően a norvég szakember távozásával kapcsolatos pletykák továbbra is beszédtémát szolgáltatnak, főleg azután, hogy a klub legendája, Roy Keane nemrég azt nyilatkozta, hogy szerinte hamarosan korábbi csapattársa, Ole Gunnar Solskjaer állásába kerülhet, ha a Manchester United futballistái továbbra is mélyen tudásuk alatt teljesítenek. A Basaksehir ellen Bruno Fernandes például 34 alkalommal jött ki vesztesen egy párharcból.

Bruno Fernandes vs Basaksehir:



73.8% pass accuracy

63.5% final third passes completed

34 times he lost possession

1/4 shots on target

7/14 long balls completed

0/6 crosses completed

0 chances created#IBFKMUN — StatmanBains (@StatmanBains) November 4, 2020





(Kép: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images)



A norvég szakember a meccs után válaszolt a jövőjét firtató kérdésekre is.



"Nem hajlandó kommentálni ilyesmit" - mondta Solskjaer az újságíróknak. "Természetesen még korai lenne ilyesmiről beszélni. A vélemények folyamatosan változnak."



(Kép: Burak Kara/Getty Images)



"Erősnek kell maradnunk. A klub alkalmazásában állok, a munkámat pedig a legjobb tudásom szerint végzem a munkatársaimmal együtt."

Ön hogyan látja a Manchester United teljesítményét? Eljött a változás ideje? Írja meg nekünk kommentben!

Forrás: sportbible

Kép: sportbible