A magyar bajnok az elefántcsontparti Franck Boli fejesével bő negyedóra után előnybe került, de az azeri ellenfél még a szünet előtt egyenlített, több gól pedig nem született.

A visszavágót jövő kedden rendezik a Groupama Arénában. A párharc győztesének következő ellenfele a moldovai Sheriff Tiraspol vagy a cseh Viktoria Plzen lesz a BL-selejtező negyedik fordulójában, amelynek mérkőzéseit augusztus 18-án, illetve 25-én rendezik. A párharc vesztese az Európa-ligában folytathatja nemzetközi kupaszereplését: az ír Shamrock Rovers, valamint az északmacedón Skupi összecsapás győztesével találkozik.

Az első percekben inkább a hazai csapat irányította a játékot, de helyzetig nem jutott el, míg a Ferencvárosnak a támadásépítése is akadozott. Ennek ellenére a zöld-fehérek jutottak előnyhöz, mert az első szögletük után kialakuló kavarodás végén, negyedik próbálkozásra Boli a kapuba fejelte a labdát. A vezetés után is többnyire mezőnyjátékkal telt az idő, mígnem az azeri bajnok szintén egy rögzített szituációból egyenlített, mivel Ozobic szabadrúgását rossz helyre ütötte ki Dibusz, a kipattanót pedig Owusu értékesítette. A szünet előtt majdnem előnybe is került a Qarabag, de a videobíró les miatt érvénytelenítette a találatát.

A folytatásban is a Qarabag futballozott fölényben a kifejezetten jó iramú mérkőzésen, de a Ferencváros hátsó alakzata többször önfeláldozóan védekezve állta a sarat, az azeri támadók így nem tudták átjátszani. Amikor a játékrész derekán kiszabadult a szorításból a magyar bajnok, akkor rögtön nagy helyzete volt, de a visszazáró Musztafazada a gólvonal előtt tisztázott. Ez azonban csak fellángolás volt, mert alapvetően a lefújásig a Qarabag támadott, viszont fölénye két nagyobb helyzetet leszámítva mindvégig meddőnek bizonyult, így a párharc döntetlenről indulva folytatódik majd a Groupama Arénában.

Fotó: fradi.hu