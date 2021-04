Nem befolyásolja a labdarúgó Bajnokok Ligája május 29-ei, isztambuli döntőjét a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló, csütörtöktől két és fél hétig tartó törökországi zárlat.

A török kormánynak az a célja a május 17-éig tartó teljes zárlattal, hogy csökkentse a fertőzés ütemét a nyári turisztikai szezon előtt, amelyre a török gazdaság támaszkodik. Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) továbbra is abban reménykedik, hogy korlátozott számban külföldről is érkezhetnek szurkolók a 76 ezer férőhelyes Atatürk Olimpiai Stadionban. Hozzátették, továbbra is szorosan együttműködnek a Török Labdarúgó Szövetséggel, valamint a helyi és a nemzeti hatóságokkal a mérkőzés biztonságos megrendezése érdekében. A pontos nézőszámra vonatkozó információkat hamarosan közlik.



Fotó: Yoray Liberman/Getty Images

A török hatóságok biztosították, hogy az ideiglenes zárlatnak semmilyen hatása nem lesz a meccsre - áll az UEFA közleményében.

Törökországban a koronavírus áldozatainak száma csütörtökön megközelítette a 40 ezret. Múlt szerdán 362 beteg hunyt el, ez napi rekord volt az országban. Az elmúlt 24 órában több mint 40 ezer új fertőzésről és 341 halálesetről számoltak be a 84 milliós országban.

Borítókép: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images