A Real Madrid támadóját, Karim Benzemát azzal vádolják, hogy a Borussia Mönchengladbach elleni Bajnokok Ligája találkozó félidejében összeesküdött csapattársa, Vinicius Jr ellen.



Mint arról korábban beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a Real Madrid a hajrában 2-2-es döntetlent harcolt ki a Borussia Mönchengladbach otthonában.



A német együttes 60 perc alatt kétgólos előnyre tett szer, a madridi sztárcsapat pedig csak az utolsó 15 percre tért valamelyest magához, de ez elég volt ahhoz, hogy nagy hajrával döntetlenre mentse a találkozót.



Zinedine Zidane csapata közel volt hozzá, hogy a múlt heti Sahtar Donyeck elleni fiaskó után ismét egy kínos vereségbe fusson bele.



A spanyolok tehát megúszták az újabb blamát, azonban a kamerák meglepő jelenetet rögzítettek a szünetben. A felvételek alapján úgy tűnhet, hogy nincs minden rendben a Királyi Gárda háza táján, legalábbis Benzema mondatai arra utalnak, hogy széthúzás alakult ki a csapaton belül. A rutinos támadó a játékoskijáróban beszélgetett honfitársával, Ferland Mendyvel.



(Kép: Alex Caparros/Getty Images)



A Telefoot francia tévécsatorna szerint Benzema megorrolt Viniciusra, ezért arra kérte Mendyt, hogy ne passzoljon neki a második félidőben.



"Azt csinál, amit akar." – mondta Benzema franciául, anélkül, hogy a beszélgetés során név szerint megemlítette volna Viniciust - aki a közelben nem messze állt csapattársaitól. "Tesó, ne passzolj neki. Anyám életére mondom, ellenünk játszik."

Karim Benzema tells Ferland Mendy not to pass to Vinicius Jr at half-time during last night's game between Gladbach & Real Madrid: "Brother don't play to him. On my mother's life. He is playing against us." pic.twitter.com/zmpciQRgAV