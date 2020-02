A Barcelona labdarúgócsapata 1–1-es döntetlent játszott kedden a Napoli vendégeként a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő első mérkőzésén, míg a Bayern München magabiztos, 3-0-ás győzelmet aratott a Chelsea ellen a Stamford Bridge-en.



A Bayern alighanem eldöntötte a továbbjutás kérdését. A gólnélküli első félidő után Serge Gnabry lőtt három perc alatt kétszer is a hazaiak kapujába, majd a szintén remek BL-szezont futó Robert Lewandowski a 76. percben állította be a 3-0-s végeredményt. Ezzel a tetemes előnnyel a bajorok szinte már a legjobb nyolc között érezhetik magukat. Gnabry 6 gólt szerzett eddig a BL-ben, mind a hatot Londonban miután négyet a Tottenham, kettőt pedig a Chelsea ellen lőtt.

A Bayern München a Chelsea otthonában simán, 3-0-ra nyert, míg a Napoli hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott az FC Barcelonával a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének keddi első felvonásán.

Londonban a gól nélküli első félidőt követően Serge Gnabry három percen belül két gólt szerzett; a német válogatott futballista brillírozik a brit fővárosban, a csoportkörben ugyanis négyszer volt eredményes a Tottenham Hotspur otthonában.



A végeredményt az első két találatot előkészítő Robert Lewandowski állította be, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a párharcot. A lengyel csatárnak ez volt a 11. gólja a mostani kiírásban, ezzel megelőzte az élen Erling Braut Haalandot, ráadásul idegenben a kilencedik találatát jegyezte, ennek tekintetében pedig beállította Cristiano Ronaldo csúcsát a 2013/14-es szezonból.



(Gnabry hatodik gólját is meglőtte Londonban, Lewandowski pedig zsinórban hatodik BL-meccsén a 11. gólját szerezte (Mark Leech/Getty Images)

Nápolyban az első félidőben ugyan az FC Barcelona a labdabirtoklás tekintetében óriási fölényben volt, helyzetet ugyanakkor nem tudott kidolgozni, viszont a Napoli a belga Dries Mertens klubrekord-beállítást jelentő 121. góljával megszerezte a vezetést. A katalánok nem sokkal a fordulást követően Antoine Griezmann révén egyenlítettek és ugyan a Barcelona tovább támadott és a hazaiaknak is volt egy-két helyzete, az eredmény nem változott.

Dries Mertens pazar mozdulattal tekert Ter Stegen kapujába, ezzel a találattal vezetett a Napoli:

