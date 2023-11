A 30 éves középpályás talán karrierje egyik legjobb meccsét játszotta szerdán, ugyanis a D-csoport rangadóján mesterhármast rúgott az olasz Internek.



Ilyenkor szokás, hogy a játékos a meccset követően megkapja a labdát, amit emlékbe megőrizhet. Ez a lehetőség Mario előtt is megvolt, ő viszont visszautasította.

Az oka egyszerű, hiszen korábban öt évet töltött az Internél, így mesterhármasa ellenére, puszta tiszteletből utasította vissza a lehetőséget.

João Mário gave up his first-half hat-trick ball after his Benfica side surrendered a 3-0 lead against Inter #UCL pic.twitter.com/VYumtbw35P