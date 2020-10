Történelmi rekordot állított be a Ferencváros elleni BL-mérkőzésen Lionel Messi.



A 34 éves argentin támadó sorozatban a 16. BL idényében szerzett gólt, amivel beállította a legendás Manchester United középpályás, Ryan Giggs rekordját. Messi mellett szintén remekelt a 17 éves Pedri is, aki első gólját szerezte a legrangosabb nemzetközi porondon.



Messi azonban nemcsak gólt szerzett a mérkőzésen, hanem a csereként beállt Dembelének is kiosztott egy gólpasszt. Ezzel a győzelemmel pedig megkezdődött a kilábalás a Bayern München elleni 8-2-s vereség okozta sokkból. - írja a BBC.



A katalánok nagyon rosszul kezdték a spanyol bajnokságot. Előbb döntetlent játszottak a Sevillával, majd az előző hétvégén meglepő vereséget szenvedtek a Getafe otthonában.



A Barcelona edzője, Ronald Koeman a mérkőzés után elmondta, hogy nagyon sok munka van még a csapattal, de a Ferencváros ellen mutatott játék bíztató volt.

A katalán csapat 37 Bajnokok Ligája találkozó óta veretlen hazai pályán, 33-szor nyert és négy döntetlent játszott. A legutolsó vereségét a 2013-as Bajnokok Ligája elődöntő visszavágóján a Bayern München ellen szenvedte el.



A hétvégén a Barcelona az ősi rivális Real Madrid ellen lép pályára, míg a BL-ben a Juventus otthonába látogatnak Messiék.

Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images