A lengyel válogatott Robert Lewandowski törte meg a gólcsendet a Barcelona Napoli elleni összecsapásán, melyre később Victor Osimhen reagált, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt.

A találkozót követően a Barcelona támadója címlapokra került a spanyoloknál, ugyanis megdöntötte a klublegenda, Lionel Messi egyik rekordját.

Ahogyan az OptaJosé is írja, Lewandowski a meccs napján 35 éves 184 napos volt, ezzel pedig majd két évvel felülmúlta Lionel Messit, aki eddig 33 évvel és 259 nappal tartotta a klub legöregebb BL-gólszerzőjének rekordját.

1 - Robert Lewandowski (35 years, 184 days) has become the oldest goalscorer for Barcelona in a Champions League knockout game, surpassing Lionel Messi's previous record (33 years, 259 days against PSG in March 2021, also in the last 16). Experience. pic.twitter.com/VAgxKxjzGK