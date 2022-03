Amikor tavaly nyáron Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is úgy döntött, hogy új klubba igazolnak, akkor mindkettőjük terve az volt, hogy megnyerik a Bajnokok Ligáját.

A szezon előrehaladtával egyértelmű volt, hogy mindketten még mindig képesek magas szinten játszani, de egyikük sincs a csúcson. Annak ellenére, hogy láthatóan mindketten olyan sztárcsapatokhoz érkeztek, mint a Paris Saint-Germain és a Manchester United, a valóság az, hogy egyik klub sem volt képes a nyolcaddöntőből továbbjutni. Rég elmúltak azok az idők, amikor ez a két játékos uralta az európai futballt.

Ronaldo and Messi both go out in the last 16 of the Champions League for the second straight year pic.twitter.com/ZSXBvKseO9 — B/R Football (@brfootball) March 15, 2022

Nosztalgikus hangulatba kerül az ember, amikor azt látjuk, hogy már nem róluk szólnak a döntők. Soha nem szabad elfelejteni mit tettek le az asztalra, és még mindig képesek lehetnek arra, hogy a felemeljék csapataikat, de ez idén nem jött össze. Egyikük sem volt meghatározó a csapata számára, és egyikük sem hozott olyan számokat, mint amit minden egyes szezonban megszoktak az emberek.

This is the 2nd year in a row that Cristiano Ronaldo AND Lionel Messi have been eliminated before the quarter-finals of the #UCL! pic.twitter.com/ubnw6QkHxd — Football Tweet (@Football__Tweet) March 15, 2022

A világbajnokság lehet az utolsó esélyük.

Az idei Bajnokok Ligája kiesés után Messinek és Ronaldónak még egy nagy tornán kell bizonyítania, hogy még mindig ők a legjobbak. Leo és Argentína már kvalifikálta magát a vb-re, míg Ronaldónak sokkal nehezebb út áll a decemberi katari tornáig. Portugáliának először március 24-én le kell győznie Törökországot, majd az Olaszország – Észak-Macedónia győztesével kell megküzdeniük. Ez lenne valószínűleg az utolsó közös vb-je Messinek és Ronaldónak.

Ronaldo and Messi missing from the UCL quarter finals for the second season in a row...



Are we in the end game? pic.twitter.com/BYkt80zO38 — ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2022

Forrás: marca.com

Borítókép és képek: marca.com