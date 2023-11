Donnarumma egy kínkeserves mérkőzésen van túl, ugyanis a Milan szurkolói nem könnyítették meg a dolgát a PSG legutóbbi Bajnokok Ligája mérkőzésén, amikor is hangos fújolások közepette dobálták az olasz kapus arcképével ellátott hamis bankjegyeket.

A Milan szurkolói ezzel azt fejezték ki, hogy még mindig haragszanak a klubjuk által kinevelt kapusra, aki a csapathoz való hűség helyett a pénzt választotta és ezzel eligazolt az AC Milantól a PSG csapatába.

A La Gazzetta dello Sport meglehetősen le volt nyűgözve Donnarumma teljesítményét látva a mérkőzésen, de az olasz szaklap megkérdőjelezte, hogy vajon az olasz kapus meg tudta volna akadályozni Leao egyenlítő gólját vagy sem.

A Tuttosport csatlakozott a rózsaszín lap állításaihoz, kiemelve a kapus összpontosítását, és elnézve neki a PSG által bekapott két gólt, mondván: "Nem volt egy könnyű este számára, de nem zavartatta magát. Giroud bal lábas lövésénél jól reagált, majd Leao beadásánál Marquinhos zavarta meg.”

A Corriere della Sera egyetértett azzal, hogy Donnarummának valószínűleg többet kellett volna tennie Leao gólja ellen, valamint ők is utaltak a szurkolók hideg fogadtatására, amivel a kapust várták, megjegyezvén: "Vajon elvonta a figyelmüket a hamis dollárok zápora? Tény, hogy a korábbi csapattársa, Leao biciklis rúgásánál összerogyott, és talán többet is tehetett volna, hogy elkerüljék a gólt, de aztán volt két hatalmas mentése is."

A Corriere dello Sport viszont kevésbé volt lenyűgözve, mint a többi lap, kiemelve a San Siroba való visszatérésének szerencsétlenségét, mondván: "Nem tudott többet tenni Giroud átlövésénél, amit végül Leao gólra váltott. Ha valamit ki lehet emelni, akkor talán egy kicsit túlságosan is bambán maradt a nagyon akrobatikus mozdulat során.”

Egyébként egy kivételével az összes felsorolt olasz lap 10/7-esre értékelte Donnarumma teljesítményét a Milan ellen, kivéve a Corriere dello Sport, ahol csak 6,5-et adtak az olasz kapusnak.

A PSG mindenesetre egy nagyon nehéz mérkőzésen van túl, amit végül vereséggel zártak, így továbbra is nyitott a továbbjutás kérdése az F csoportban.

Borítókép: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images