Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) legfeljebb 16 500 nézőt enged be szombaton a Bajnokok Ligája portói döntőjére.

Az UEFA keddi tájékoztatása szerint az illetékes portugál hatóságok arra a döntésre jutottak, hogy a harmadáig telhet meg az 50 ezer férőhelyes Estadio do Dragao. A Chelsea és Manchester City szurkolói hat-hatezer belépőt kapnak, míg az UEFA honlapján 1700 jegyet hoznak forgalomba.



A két tábor hívei legfeljebb 24 órát tartózkodhatnak Portugáliában, s ezalatt is buborékban kell élniük, csak chartergépeken érkezhetnek és távozhatnak, belépéskor koronavírusteszten kell átesniük.



A finálénak eredetileg az isztambuli Atatürk Stadion adott volna otthont, ám a brit kormány szigorított a koronavírus-járvány miatti karanténszabályokon, melyek szerint a magas kockázatú, úgynevezett vörös listán szereplő országokba - így Törökországba - csak "nyomós indokkal" megengedett az utazás, és aki visszatér ilyen területről, annak tíz napot szállodai karanténban kell töltenie a saját költségén.



Portugália azért lehetett rendező, mert egyike annak a 12 országnak, ahonnan Nagy-Britanniába visszatérve nem kell karanténba vonulni.

A BL-döntő szombaton 21 órakor kezdődik az Estadio do Dragaóban.

