A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a BL címvédő Liverpool egygólos hátrányból várta az Atlético elleni visszavágót.



Jürgen Klopp csapata jól kezdett számtalan helyzetet dolgozott, és hagyott ki, de végül a 42. percben megszerezték a vezetést Giorgio Wijnaldum révén.



A második félidőben tovább támadt a BL-címvédő, de többször is Oblaknak kellett mentenie a gólvonalról.



A hosszabbításban aztán Firmino góljával már 2-0-ra vezetett a Liverpool, de Llorente, a ráadás első félidejének végén szépíteni tudott.



A BL címvédő támadt, de fáradt, és ismét Llorente szerzett gólt, amivel már döntetlen volt az állás. A Liverpool teljesen összeomlott, és a végén Morata eldöntötte a találkozót.



A BL címvédő végül kiesett a legjobb nyolc közé jutásért.



A PSG, a Leipzig, és az Atalanta után az Atlético jutott be a legjobb nyolc közé.



Borítókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images