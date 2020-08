Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros házigazdaként 2-0-ra legyőzte a svéd Djurgarden csapatát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, szerdán, így a jövő héten a skót Celtic FC otthonában folytatja szereplését.



A találkozó után a két vezetőedző értékelt.



Szerhij Rebrov:



"Mindig nehezek az ilyen párharcok, ahol nem tudjuk pontosan, hogy mit képvisel az ellenfél, hiszen még soha nem játszottunk velük korábban. Annyit tudtunk, hogy a saját bajnokságukban dominálnak, de felkészültünk belőlük amennyire tudtunk. Az pedig plusz motiváció volt számunkra, hogy a meccs előtt azt nyilatkozták, hogy örülnek, hogy minket kaptak.



"Nem számítottunk arra, hogy három középső védővel fognak játszani, az első félidőben inkább a hosszú labdák érvényesültek. Az ellenfél a kezdetektől próbálta óvni az eredményt. A második félidőben kicsit változtattak, nyilván jobban kellett támadniuk, ezt azonban kontratámadásokkal ki tudtuk használni."

Társoldalunk, az NB I.hu kérdésére Rebrob szót ejtett az új játékosokról, valamint arról is, milyen érzés volt megélni, hogy ugyan az ország túlnyomó része a Fradi sikerérért szorított, mégis üres stadionban kellett megélnie a továbbjutást.



"Büszke vagyok a játékosokra, és örülök, hogy örömet tudtunk okozni a szurkolóinknak. Ma lehet ünnepelni, de holnaptól már a következő mérkőzésre fókuszálunk. Ami az új játékosokat illeti, úgy gondolom, hogy még időre van szükségük, hogy megértsék a filozófiát, a struktúrát. Láttam bizonyos kivetnivalókat, de mindig nehezek az első meccsek. Ha visszagondolunk Isael első pár meccsére, hasonló volt a helyzet, az első néhány hónapban rá kellett éreznie erre. Időt kell tehát adni mindig az újaknak. Nem szeretnék kiemelni egyetlen játékost sem, úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jó teljesítményt nyújtott ma a pályán."



"Minden a befektetett munkának köszönhető. Jól felkészültünk és abban is jól helyt álltunk, hogy labdavesztés után letudtuk dominálni az ellenfelet."



A magyar bajnok jövő szerdán a skót Celtichez utazhat majd a BL-selejtező második körében. Rebrov szűkszavúan arról a találkozóról is elmondta, hogy mit vár.



"Nagyon komolyan kell felkészülnünk arra a mérkőzésre. Olyan helyzetben vagyunk, hogy most egy meccs dönt mindenről, tehát rajtunk nem lesz nyomás. Megérdemelten vagyunk itt a BL-selejtezőben, ezért magabiztosnak kell lennünk. A játékosoknak azt tudom tanácsolni, hogy mentalitás szempontjából hasonlóan fogják fel ezt a meccset, mint a Dinamo Zagreb elleni idegenbeli meccset, amikor mentálisan 100 %-osan koncentráltunk. Nagyon komolyan fel fogunk készülni belőlük."

Kim Bergstrand (Djurgarden):

"Nem lepődtünk meg, a Ferencváros egy nagyon jó csapat. A meccs elején sokat volt a labda a Fradinál, ügyesek voltak. Gratulálok a Ferencvárosnak a győzelemhez, nagyon jól játszottak. Problémánk volt a Fradi gyors játékosaival, nem tudtunk velük mit kezdeni."





