Meglepte csapata gyenge játéka Jesse Marschot, a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében otthon 2-1-es vereséget szenvedett RB Leipzig vezetőedzőjét.

A lipcsei együttes az amerikai trénerrel egyáltalán nem teljesít meggyőzően, de a német bajnokságban a múlt hétvégén 6-0-s győzelmet aratott Dárdai Pál alakulata, a Hertha ellen, emiatt úgy tűnt, megtalálta korábbi formáját és hatékonyságát. A Club Brugge ellen mindjárt a 7. percben vezetéshez is jutott kedden Christopher Nkunku révén, de a belga csapat még az első félidőben fordított. A hazaiak nem tudtak igazán lendületbe jönni, próbálkozásaikat jól szűrték a vendégek.

"Meg vagyok lepve, hogy ilyen rossz meccset játszottunk. Nem az eltervezettek szerint futballoztunk, nem kontrolláltuk a játékot" - szögezte le Marsch a találkozót követő sajtótájékoztatón. Úgy látta, hogy az előny megszerzése után nagyon idegesen futballoztak, sokszor vesztették el a labdát.

"A szünetben nyugalomra intettem a fiúkat, és arra biztattam őket, hogy a megbeszéltekhez ragaszkodjanak. A második félidőben már jobban játszottunk, helyzeteink is voltak, de nem sikerült gólt szereznünk. Jelenleg az a helyzet, hogy vagy nagyon jól, vagy nagyon rosszul játszunk" - vélekedett az edző, aki szerint most az a feladat, hogy kiegyensúlyozottá váljon csapata teljesítménye.



Nkunku dühös és csalódott volt, azt mondta, nem volt önbizalmuk, hiába kezdtek jól, azután sok labdát veszítettek, komoly energiát használtak el, kapkodtak, és miközben veszítettek a hatékonyságukból, csak futottak az eredmény után.

"Ennél komolyabb ambícióink vannak" - szögezte le, utalva arra, hogy az elmúlt két idényben továbbjutottak a csoportjukból, most viszont két mérkőzés után pont nélkül az utolsó helyen állnak. - "Van még remény, de ez már nehezebbnek tűnik a mostani szezonban. Nagy győzelmekre is szükségünk lesz, de ehhez előbb a hozzáállásunkon kell változtatni."



A lipcsei mérkőzést végigjátszotta Gulácsi Péter és Willi Orbán, Szoboszlai Dominikot viszont az 58. percben lecserélte edzője.

Az A csoportban a Paris Saint-Germain vezet négy ponttal, a francia csapatot a Brugge követi ugyanennyivel, míg a Manchester City hárommal a harmadik.

Borítókép:Twitter.com/ Jesse Marsch