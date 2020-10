Kizárólag az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése, hogy a Bajnokok Ligája hazai mérkőzései közül a második és a harmadik meccset biztosan a Puskás Arénában játssza le a Ferencváros - tájékoztatta a Puskás Arénát működtető Nemzeti Sportközpontok a Magyar Távirati Irodát.

Emlékeztettek: idén nyáron rendezték volna az Európa-bajnokságot, és az UEFA kérésére nagyon jó minőségű hibrid gyepet telepítettek a Puskás Aréna pályájára - ilyen van az MTK stadionjában is -, amelynek a természetes, rendeltetésszerű élettartama egy év, meccsszámtól függetlenül.



Az Európai Szuperkupa után, a magyar labdarúgó-válogatott novemberi mérkőzései előtt, októberben lehetett sort keríteni az eredetileg is tervezett gyepcserére - fejtették ki. Hozzátették: ezért az első, októberi hazai BL-mérkőzését nem biztos, hogy a Puskás Arénában tudja játszani a Ferencváros, de a másodikat és a harmadikat igen.



Ehhez kizárólag az UEFA engedélyére van szükség. Az Európai Labdarúgó Szövetségnek kell ugyanis engedélyeznie, hogy az első hazai BL-mérkőzés után meccshelyszínt válthasson a csapat. Az engedély megszerzéséhez kérték az MLSZ támogatását is. Az NSK azon dolgozik, hogy mindhárom, de legalább a második és harmadik BL-meccs a Puskás Arénában legyen.



A Ferencváros az olasz Juventust, a spanyol FC Barcelonát és az ukrán Dinamo Kijevet kapta ellenfélül a csütörtöki csoportsorsoláson. A csoportkör programját még nem hirdette ki az UEFA, csak azt tudni, hogy a hat fordulóját október 20-21-én és 27-28-án, november 3-4-én és 24-25-én, illetve december 1-2-án és 8-9-én rendezik.

Borítókép: Puskás Aréna