Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hétfőn elhalasztotta a férfi és a női Bajnokok Ligája, valamint az Európa-liga döntőjét a koronavírus-járvány miatt.

Mindhárom mérkőzést májusban rendezték volna, az új időpontokról viszont még nem született döntés. A BL-ben március 11-én, az El-ben pedig másnap rendezték az utolsó meccseket a felfüggesztést megelőzően, mindkét sorozat a nyolcaddöntőnél jár.

A férfi Bajnokok Ligája döntőjét Isztambulban, a női finálét Bécsben, az Európa-liga idénybeli utolsó meccsét pedig Gdanskban játsszák.



Az Anderlecht arra kérte labdarúgóit, mondjanak le egyhavi fizetésükről, ezzel mintegy kétmillió euróval támogatva a klubot, amely korábban több stábtag szerződését felfüggesztette.

A Sao Paulo labdarúgócsapatának otthona, a Pacaembu Stadion nyitott kórházként fogja segíteni a világjárvány elleni küzdelmet. Az 1950-es világbajnokságra épült, 45 ezer néző befogadására alkalmas létesítmény tíznapos átalakítása szombaton elkezdődött, ennek végeztével több mint kétszáz ágyon kezelhetik majd a fertőzötteket. A Sao Paulo mellett korábban több jelentősebb brazil futballklub, köztük a Bahia és az Athletico Paranaense is felajánlotta stadionját és edzőközpontját a hatóságok számára.



A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) minden játékos figyelmét felhívta az otthon maradás fontosságára. A FIBA elnöke, a mali Hamane Niang, illetve Andreas Zagklis, a szervezet görög főtitkára együtt emelte ki: "közös szenvedélyünk, a kosárlabda semmilyen körülmények között nem írhatja felül az egészségügyi hatóságok előírásait".



Ralph Krueger, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Buffalo Sabres vezetőedzője jelenleg Svájcban várja, folytatódik-e a bajnokság a kényszerszünetet követően.

"Még bízom ebben, de nem szeretném beleélni magam, amíg be nem jelentik" - mondta a kanadai születésű, de korábbi német válogatott edző, aki a nyári folytatást és a szeptemberi Stanley Kupa-döntő lehetőségét sem zárta ki, mivel szerinte minden lehetőséget meg kell vizsgálni.

A Sabresnek még 13 mérkőzése lenne hátra az alapszakaszból, a rájátszásba már biztosan nem jut be a csapat, amelynek tagjaival a különböző online felületeken tartja a kapcsolatot a szakvezető.

Egy francia férfi a koronavírus-járvány miatt otthonában, az erkélyen futotta le a maratont. Elisha Nochomovitz a 42,2 kilométeres távot a mindössze hét méter széles balkonon teljesítette, ami azt jelenti, hogy több mint hatezer hosszt tett meg. A Toulouse városában élő, önkéntes házi karanténban lévő férfi 6 óra 48 perc alatt "ért célba."