Szabó József, a Dinamo Kijev legendás labdarúgója és vezetőedzője kedd este korábbi tanítványa, Szerhij Rebrov miatt a Ferencvárosnak szurkol majd egykori csapata ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában.

"Az irányításom alatt nőtt fel. Nagyszerű srác, szorítok neki, hogy trénerként is sikeres legyen. Miatta fogok a Ferencvárosnak drukkolni, azt szeretném, hogy az ő csapata jusson tovább" - jelentette ki a közmédiának adott interjúban a 80 éves sportember, aki hozzátette, ugyanígy szurkol az 1990-es évek nagyszerű Dinamo Kijevében szerepelt másik klasszis csatárának, Andrij Sevcsenkónak, aki jelenleg az ukrán válogatottat irányítja.



Az Ungváron született Szabó József, aki játékosként tíz, edzőként pedig két részletben öt évig szolgálta a Dinamo Kijevet, elárulta, a klubbal nem áll kapcsolatban, de a futballtól nem szakadt el, jelenleg is szakértőként dolgozik Rinat Ahmetov, a Sahtar Donyeck tulajdonosának sporttelevíziójában, ahol kedd este is értékeli majd a Dinamo Kijev-FTC mérkőzésen látottakat.



A találkozóról úgy vélekedett, hogy mivel a Dinamo trénere, Mircea Lucescu "ravasz, vén róka", így az ukrán együttes hiába erősebb fizikálisan, nem fog nekirontani a magyar bajnoknak, hanem inkább kivárásra fog játszani és az előforduló hibákat akarja majd könyörtelenül kihasználni. A zöld-fehérek kapcsán úgy fogalmazott, hogy a védelem belseje sebezhető, így szerinte Rebrovnak legalább egy belső védőre és egy középpályásra szüksége lenne, hogy még eredményesebb csapatot kovácsoljon.



"Magyar srác vagyok, de Kijev az otthonom. Ide köt minden, a családom, a munkám. Itt kaptam elismerést a szövetségtől és az országtól is" - összegezte érzéseit azzal kapcsolatban, hogy milyen volt magyarként előbb a Szovjetunióban, majd Ukrajnában érvényesülni. "Jólesik, hogy mai napig sokan felismernek az utcán, Ungváron pedig múzeum viseli a nevemet".



Szabó József hozzátette, volt idő, amikor fájlalta, hogy Magyarországról nem keresték, amikor pedig ez megtörtént, akkor már túl későinek találta.



Szabó József Ungváron kezdett futballozni, majd 1959 és 1969 között szerepelt a Dinamo színeiben, amellyel szovjet bajnoki címeket nyert, illetve KEK-döntős volt. A szovjet válogatottal pedig világbajnoki és olimpiai bronzérmes volt. Később edzőként tért vissza a Dinamóhoz, melyet 1994 és 1997 között négyszer vezetett bajnoki címre, illetve BL-ben is szerepelt a Rebrov és Sevcsenko által fémjelzett együttes.



A Ferencváros és a Dinamo Kijev - közép-európai idő szerint - 21 órától a kijevi Olimpiai Stadionban csap össze egymással. A győztes megszerzi a harmadik helyet, és átkerül az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába. A 0-0-s, az 1-1-es és a 2-2-es döntetlen a Dinamónak kedvezne, viszont az ennél is gólgazdagabb pontosztozkodás már a jelenleg sereghajtó magyar bajnok előzését jelentené.

Kép: Getty Images