A labdarúgó Bajnokok Ligájába 25 év után visszatérő Ferencváros 5-1-re kapott ki a csoportkör első fordulójában a Camp Nouban.



A spanyol médiumok fontos győzelemről írnak, de megemlítik, hogy Piqué kiállítása miatt komolyabb bajba is kerülhettek volna a katalánok. Ezekből válogattunk.



Az AS szerint a Barcelona helyreállította a csapat becsületét a Getafe elleni bajnoki vereség után, és jó erőben várhatja a hétvégi Real Madrid elleni el Clasicót.



A portál hozzáteszi, hogy Tokmac lesről szerzett gólja, valamint Isael kapufája jelentette az ébresztőt a katalánok számára, akik csak Messi büntetőből szerzett gólja után tudtak megnyugodni.



A lap megemlíti, hogy Piqué kiállítása, valamint Kharatin gólja után a Ferencváros több helyzetet is ki tudott alakítani.



Az újság írása szerint azonban ennél is nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a 37 éves hátvéd nem lehet ott a Juventus elleni idegenbeli BL meccsen.



A Marca szerint a magyar csapat az első 25 percben nagyon bátran játszott, míg a katalánok nem tudtak veszélyeztetni, de Messi büntetőből szerzett gólja után megnyugodtak.



Hozzáteszik, hogy az első félidő második felében Ronald Koeman csapata lefocizta a magyar bajnokot, és csak Dibusz Dénesnek köszönhetik, hogy nem alakult ki jelentős különbség az első félidő végéig.



A portál szerint Coutinho találata túlságosan megnyugtatta a Barcelonát, és Piqué kiállítása után izgulnia kellett a Barcának, csak Pedri és Dembelé góljai után nyugodhattak meg végleg.



A Mundo Deportivo szerint a Barcelona magabiztos győzelmet aratott a Ferencváros ellen, azonban ez komoly áldozattal járt ugyanis a jövő heti Juventus elleni BL találkozóra elveszítették Piquét.



A portál cikke kiemeli, hogy ez a győzelem a legjobbkor jött, hiszen az elmúlt két találkozón mindössze egy gólt tudott szerezni a Barcelona.



A Sport című katalán újság az "Ötös az El Clásico előtt" címmel jelent meg szerda reggel, a mérkőzéssel foglalkozó cikk pedig kiemeli, hogy a Barcelona megnyugtató győzelmet aratott, ami jó előjel a Real Madrid elleni szuperrangadó előtt.











Az elemzés szerint Szerhij Rebrov, a Ferencváros mestere bátor taktikával küldte pályára csapatát, amely a mérkőzés elején jól játszott és többször is veszélyeztetett - Tokmac Nguen lesgólt szerzett, Isael pedig kapufát lőtt -, azonban onnantól kezdve, hogy a Barcelona felvette az összecsapás ritmusát, magabiztosan irányított.



A portál szerint a Barcelona védekezése nem volt hibátlan, ráadásul elveszítette a Juventus elleni összecsapásra Gerard Piquét, akit Tokmac többször is átjátszott és kiállíttatta a büntetőből szerzett magyar gólt megelőzően.



A cikk szerint Szerhij Rebrov emberelőnyben kicsit kockáztatott, de a hazaiak kispadján Ronald Koeman tökéletesen reagált, hiszen a középpálya stabilizálására beküldte Sergio Busquetset, a szélre pedig Ousmane Dembélét, akiknek nagy szerepük volt abban, hogy a Barcelona tíz emberrel is két gólt lőtt még a hajrában.

