A Liverpool öt gólt rúgott kedden este az Atalantának, Jürgen Klopp vezetőedző mégis elsősorban együttese védekezését dicsérte a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójában rendezett bergamói mérkőzés után.

A 2019-ben győztes angol együttes irányítója a találkozót követő sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a súlyos sérülés miatt kidőlt Virgil van Dijk kiesése után újjá kellett szervezni a hátsó alakzatot, játékosai pedig jól reagáltak a változásra. A német szakember különösen a 19 éves belső hátvédjének, Rhys Williamsnek a teljesítményét méltatta.



"Rhys kivételesen játszott. El sem tudom képzelni, milyen lehetett neki ilyen fiatalon, karrierje második Bajnokok Ligája-mérkőzésén Duvan Zapata ellen játszani, elképesztő" - mondta Klopp Williamsről, aki a bajnokságban még egy percet sem futballozott eddig.



"Látniuk kellett volna az öltözőben, le sem lehetett volna törölni a vigyort az arcáról. Jó volt ezt látni."



Klopp nem ment el szó nélkül a három gólos portugál Diogo Jota teljesítménye mellett sem. A szeptemberben a Wolvarhamptontól - sajtóhírek szerint - 41 millió fontért igazolt támadó nagyszerű formában van, legutóbbi négy meccsén hatszor talált be és kiszorította a kezdőből Roberto Firminót, akit viszont az edző igyekezett megvédeni.



"Ha megkérdezik az embereket, hogy mi tette különlegessé a Liverpoolt az elmúlt időszakban, akkor rengetegen közülük azt fogják felelni, hogy az, ahogy Frimino játszott. Ma este Diogo szuper meccset játszott, de ez nem minősíti Bobbyt" - jelentette ki a szakember, akinek irányításával a csapat a klub történetében először nyerte meg első három találkozóját a BL-ben.



Az előző szezonban negyeddöntős Atalanta, mely remekül kezdte a mostani kiírást, az októberi válogatott szünet óta csak árnyéka önmagának és a Liverpool ellen is gyengén játszott, amit Gian Piero Gasperini vezetőedző is elismert.



"Ez egy kemény vereség. A játék rengeteg elemében rosszabbak voltunk náluk, nagy volt a különbség a két gárda között. Erre muszáj reagálnunk" - jelentette ki az olasz szakember.



A Liverpool fölényesen vezeti a D csoportot, míg a négypontos Atalanta rosszabb gólaránya miatt szorul a harmadik helyre az Ajax mögé, amely kedden 2-1-re nyert a Midtjylland vendégeként.

Borítókép: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images