Lőw Zsolt másodedző szerint a védekezés volt a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának erőssége szerdán, a Borussia Dortmund ellen 2-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen, amelyet a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött rendeztek meg.

"A futball legmagasabb szintjén, a Bajnokok Ligájában csak úgy lehet eredményt elérni, ha az egyéniségek, a játékosok igazi csapatot alkotnak, és mindenki kiveszi a részét a munkából, a vízhordásból is" - nyilatkozta a Kossuth Rádiónak csütörtökön Lőw Zsolt.



A PSG 2-1-es hátrányból kezdte a nyolcaddöntő hazai visszavágóját, vagyis 3-2-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.



A magyar tréner elárulta, a felkészülés során arra törekedtek, hogy a védekezésük is jól meg legyen szervezve, mert tudták, hogy erre is szükség lesz a Borussia elleni mérkőzésen.



"Neymar szenzációsan védekezett a bal oldalon, Cavani szűrte a támadásokat, és ha kellett, besegített védekezésben is. Ez volt a csapat erőssége" - mondta.



Thomas Tuchel segítője kifejtette, párizsi munkásságuk legfontosabb eredményének azt tartja, hogy sikerült nagyon jó csapatszellemet kialakítaniuk, és a sok sztárból, a kiváló egyéni képességekkel rendelkező játékosokból csapatot formálniuk.



"Az elmúlt hónapokban éreztem, hogy nagyon jó úton járunk, ezt bizonyították az eredmények is. Ennek köszönhető a szerdai sikerünk is" - vélekedett.



Lőw Zsolt ezt követően úgy fogalmazott, nagyon nehéz napokat élnek meg a koronavírus-járvány miatt, hiszen "szurkolók nélkül futballmérkőzést játszani szinte értelmetlen".



"Ez az egész a szurkolókért van. Nézők nélkül vajmi kevés értelme van ennek. Borzasztóan elkeserít, hogy bizonytalanságban vagyunk" - nyilatkozta.



Az edző felidézte, hogy a francia ligakupa döntőjét már elhalasztották, és felfüggeszthetik a bajnokságot, valamint a Bajnokok Ligáját is.



"Több mint nyolc hónapot dolgoztunk, hogy ilyen pozícióban legyünk. Négy trófeát is nyerhetünk, de a sorsunk, vagyis az eddigi munkánk gyümölcse a döntéshozók kezében van, ez elkeserítő" - magyarázta.



Lőw hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem helyezi a sport fontosságát az emberek egészsége fölé, hiszen jelenleg vannak komolyabb dolgok, amelyek felülírják a sportot, a sport okozta örömöket.



Sokkal fontosabb az emberek egészsége, és ha ezt olyan áron tudják megvédeni, hogy felfüggesztik a sporteseményeket, akkor meg kell tenni, de nagyon bízik benne, hogy mihamarabb lezajlik a járvány, és visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

Sport365.hu - Neymar és Bernat döntött, a PSG kiejtette a Dortmundot A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül került sor a találkozóra, amely a francia együttes történetének harmadik zárt kapus mérkőzése volt a Parc des Princes-ben. Az összecsapás előtt mintegy 3000 francia szurkoló gyűlt össze a stadionon kívül, a rendezők pedig a drukkerek három drapériáját függesztették ki a nézőtéren, közülük a legnagyobbon ez állt: "a PSG a mi egyetlen vírusunk".

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images