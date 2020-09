Lisztes Krisztián szerint az egész magyar futball profitálhat a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe jutott Ferencváros sikeréből.

A zöld-fehérek korábbi közönségkedvence - aki 25 évvel ezelőtt maga is részese volt a gárda legutóbbi BL-szereplésének - az M1 aktuális csatornán arról beszélt, hogy az akkori és a mostani gárdában hasonló a szenvedély és a karakter.



A 49-szeres válogatott játékmester megjegyezte, örömteli, hogy a norvég Molde elleni, keddi összecsapáson - ahol 0-0-s döntetlennel harcolta ki a továbbjutást a csapat - négy magyar játékos is ott volt a kezdőcsapatban, ez a jelenlegi nemzetközi trendek alapján nem annyira egyértelmű.



"Nekünk is voltak remek külföldi futballistáink, akik a játékukkal és a hozzáállásukkal is hozzá tudtak tenni" - mondta Lisztes, aki szerint a csoportkörbe jutás egy kollektív siker, amelynek a vezetőségtől kezdve a csapaton és a szurkolókon át mindenki a részese.

Kép: Laszlo Szirtesi/Getty Images