A portugál rendőrség 54 szurkolót állított elő szerdán a Benfica-Dinamo Kijev labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés előtt kialakult szurkolói összetűzéseket követően, amelyeknek tizenkét sérültje szorult kórházi kezelésre.

A rendőrség nem közölte az állampolgárságukat, csütörtökön mindannyiukat kihallgatásra szállítják a lisszaboni bíróságra. A tucatnyi sérültről elmondták, hogy a portugál főváros különböző kórházaiban látták el őket. A sajtó egy sérült rendőrről is beszámolt.

UCL. 08.12.2021

Street clash before the game between Benfica (right) vs. Dynamo Kyiv (left)#Lisbon #UCL #slbenfica #dynamokyiv #hooliganstv pic.twitter.com/sllw5v4F3H