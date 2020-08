Robert Lewandowski lett a labdarúgó Bajnokok Ligája 2019-2020-as idényének gólkirálya 15 találattal.

A Bayern München lengyel csatára az első Bundesliga-játékos, aki kiérdemelte ezt a címet a legrangosabb sorozatban.



A 32 éves Lewandowski a harmadik legtöbb gólt szerezte a BL történetében egy idényen belül, két találat hiányzott neki, hogy beállítsa Cristiano Ronaldo rekordját.

Íme egy válogatás Lewandowksi BL-góljaiból:

