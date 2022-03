A Bayern München könnyedén, a Liverpool nehezebben jutott a nyolc közé a labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapján a Salzburg, illetve az Internazionale ellen.

A bajorok ugyan idegenben csak döntetlent értek el osztrák riválisukkal szemben, amely azonban a nyolcaddöntő visszavágóján fegyelmezetlennek bizonyult, mert bő húsz perc alatt két tizenegyest is összehozott, amelyeket Robert Lewandowski értékesített. A lengyel csatár aztán ismét betalált, így 23 perc alatt klasszikus mesterhármast ért el, Serge Gnabry találata pedig végleg szertefoszlatta a vendégek reményeit.



A formalitássá vált második félidőben Thomas Müller növelte a bajorok előnyét, de a kieséses szakaszban először szereplő osztrák csapatnak sikerült megszereznie a becsületgólt. Végül a slusszpoén a duplázó Mülleré és a kegyelemdöfést megadó Leroy Saneé volt.



Az angol csapat kétgólos előnyről várta a hazai visszavágót, amelyen stabilan védekezve nem kapott gólt az első félidőben. A találkozó a 26. percben néhány percre félbeszakadt, mert egy néző rosszul lett a lelátón. Jürgen Klopp, a hazaiak vezetőedzője kérte a partjelzőt, hogy állítsák meg a játékot.



A második játékrészben ugyan vezetést szerzett az olasz bajnok, de alig egy perc múlva megfogyatkozott, mert Alexis Sánchezt kiállította a játékvezető. Emberhátrányban a milánóiaknak esélyük sem volt a hosszabbítást jelentő találat megszerzésére, a Liverpool viszont többször is eldönthette volna a párharcot, azonban a kapufa háromszor is megmentette a vendégeket. Bár a Vörösök december 28. után ismét kikaptak, ennek ellenére negyeddöntőbe jutottak.



A negyed- és az elődöntő sorsolását pénteken tartják Nyonban.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:



Bayern München (német)-Salzburg (osztrák) 7-1 (4-0)

gólszerzők: Lewandowski (12., 21., 23., az első kettőt tizenegyesből), Gnabry (31.), Müller (54., 83.), Sane (86.), illetve Kjaergaard (70.)

Továbbjutott: a Bayern München 8-2-es összesítéssel.

Liverpool FC (angol)-Internazionale (olasz) 0-1 (0-0)

g.: Martinez (62.)

piros lap: Sanchez (63., Internazionale)

Tj.: a Liverpool 2-1-es összesítéssel.

