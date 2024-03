A Bajnokok Ligája kedd esti visszavágóján a Barcelona fogadta hazai pályán a Napoli együttesét.

A katalánok 1-1-es döntetlennel érkeztek a hazai pályán zajló visszavágóra.

A Barcelona gyorsan és magabiztosan kezdte a találkozót, aminek viszonylag hamar meg is lett a következménye, ugyanis előbb a 15-dik percben Fermin Lopez, majd egy perccel később Joao Cancelo révén bő negyed óra után már 2-0-ás előnyben voltak a hazaiak.

Úgy tűnt, hogy minden simán alakul, azonban még az első félidő közepén, Rrahmani révén szépíteni tudott a Napoli együttese.

A félidőre végül 2-1-es Barcelona vezetéssel vonultak el a felek.

A második félidőben több nagy egyenlítési lehetőség is adódott a Napoli előtt, amivel viszont nem jártak sikerrel.

A Barcelona előtt viszont szintúgy adódtak lehetőségek arra, hogy végleg eldöntésék a párharc kérdését.

Lewandowski nem igazán találta a játékát, ennek ellenére végül a lengyel a támadó révén növelte 3-1-re az előnyét a Barcelona, és döntötte el végleg a továbbjutás kérdését.

